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Рогозин надеется на участие миллиардеров в развитии космических технологий
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Рогозин надеется на участие миллиардеров в развитии космических технологий
politrussia.com

Москва, 11 июля. Роскосмос рассчитывает на финансовую поддержку со стороны российских миллиардеров. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Таким образом Рогозин прокомментировал суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic. Он надеется, что российские бизнесмены перестанут тратить деньги на бессмысленные вещи и начнут вкладываться в развитие космических технологий.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», цитирует его ТАСС.

Текущий суборбитальный полет мало связан с профессиональной космонавтикой. Однако это не уменьшает значимость события, поскольку оно направлено на расширение человеческих возможностей увидеть Землю из космоса, заключил гендиректор Роскосмоса.

В США ранее стартовал суборбитальный полет корабля Unity c главой компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. Этот полет может дать начало новой эпохи исследования космического пространства, считают эксперты.

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