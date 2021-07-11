Рогозин надеется на участие миллиардеров в развитии космических технологий

Москва, 11 июля. Роскосмос рассчитывает на финансовую поддержку со стороны российских миллиардеров. Соответствующее заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Таким образом Рогозин прокомментировал суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic. Он надеется, что российские бизнесмены перестанут тратить деньги на бессмысленные вещи и начнут вкладываться в развитие космических технологий.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — цитирует его ТАСС.

Текущий суборбитальный полет мало связан с профессиональной космонавтикой. Однако это не уменьшает значимость события, поскольку оно направлено на расширение человеческих возможностей увидеть Землю из космоса, заключил гендиректор Роскосмоса.

В США ранее стартовал суборбитальный полет корабля Unity c главой компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. Этот полет может дать начало новой эпохи исследования космического пространства, считают эксперты.