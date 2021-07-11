Путин вручил орден Дружбы Андрею Малахову

Москва, 11 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил журналиста Андрея Малахова и телеведущего Бориса Корчевникова орденом Дружбы.

Глава России также наградил начальника службы выпуска правовых программ передачи «Вести» Эдуарда Петрова и замглавы дирекции программы «Вести» Андрея Медведева орденом Почета. Соответствующие данные были обнародованы в тексте президентского указа на портале правовой информации.

Путин также наградил знаком отличия «За благодеяние» главу фонда Ахмата Кадырова Аймани Кадырову. Государственная награда была присуждена за весомый вклад в общественную и благотворительную деятельность.