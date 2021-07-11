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Ребенок получил травмы в результате аварии в Астраханской области
Происшествия
Ребенок получил травмы в результате аварии в Астраханской области
wikimedia.org  /  Roulex 45

Астрахань, 11 июля. Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Р-216 в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария с машиной Daewoo Matiz привела к травмированию пяти человек, среди пострадавших есть один ребенок. Спасателям не потребовалось проводить деблокацию людей.

«Произошло ДТП (опрокидывание) с участием легкового автомобиля Daewoo Matiz. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок», говорится в сообщении.

Молодой водитель ранее не справился с управлением легкового автомобиля Lada под Волгоградом. Машина слетела в кювет и перевернулась, мужчина от полученных травм скончался в больнице.

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дтп авария астраханская область
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