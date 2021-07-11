Ребенок получил травмы в результате аварии в Астраханской области

Астрахань, 11 июля. Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Р-216 в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария с машиной Daewoo Matiz привела к травмированию пяти человек, среди пострадавших есть один ребенок. Спасателям не потребовалось проводить деблокацию людей.

«Произошло ДТП (опрокидывание) с участием легкового автомобиля Daewoo Matiz. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Молодой водитель ранее не справился с управлением легкового автомобиля Lada под Волгоградом. Машина слетела в кювет и перевернулась, мужчина от полученных травм скончался в больнице.