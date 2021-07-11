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Футбольные фанаты устроили беспорядки перед началом финала Евро-2020
Евро 2020
Футбольные фанаты устроили беспорядки перед началом финала Евро-2020
pixabay.com

Лондон, 11 июля. Фанаты попытались прорвать оцепление вокруг стадиона «Уэмбли», где пройдет финальная встреча чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

В конце концов стюарды не смогли сдержать натиск сотни поклонников футбола, после чего было прорвано ограждение. Бушующие фанаты побежали на стадион. Один из них спрыгнул со стены высотой около шести метров, чтобы получить вход в ложу для прессы. Он заявил, что его билет был украден.

Ранее УЕФА опубликовал стартовые составы на матч сборных Англии и Италии. Основное атакующее трио английской Стерлинг, Маунт и Кейн сразится с парой бессменных защитников «Скуадра Адзурра» Бонуччи и Кьелини.

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