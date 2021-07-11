Явка на досрочных выборах в парламент Молдавии составила около 50 процентов

Кишинев, 11 июля. Досрочные выборы в парламент завершились в Молдавии. Избирательный процесс прошел по инициативе президента республики Майи Санду.

Участки для голосования закрыли свои двери в 21:00 воскресенья по московскому времени. Однако на ряде из них голосование может продлено, если так решат председатели избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила около 50 процентов. В 2019 году этот показатель составлял 49,22 процента.

Ровно через сутки после подведения итогов выборов ЦИК направит результаты в конституционный суд. Последний в течение пяти дней должен подтвердить их.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее выразил опасения в связи с возможным вмешательством западных стран в парламентские выборы. Это связано с тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную антироссийскую повестку.