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Путин вручил знак отличия главе фонда Кадырова
Общество
Путин вручил знак отличия главе фонда Кадырова
Pr Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 11 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственным знаком отличия президента фонда Кадырова за весомый вклад в общественную деятельность страны.

Знак отличия «За благодеяние» получила глава регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырова. Соответствующая информация была обнародована в указе президента на портале правовой информации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров был выдвинут региональным отделением «Единой России» на предстоящие выборы. Действующий глава региона будет участвовать в выборах в сентябре текущего года.

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