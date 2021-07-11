Дипломатический компас: новый глава МИД Алжира расставил приоритеты внешней политики

Алжир готовится к переменам в своих международных отношениях со вступлением в должность нового главы МИД ветерана дипломатии Рамтана Ламамры.

Его назначение 7 июля стало одним из самых больших сюрпризов, которые правительство преподнесло гражданам. Политик, сменивший на данном посту Сабри Букадума, уже дважды возглавлял министерство иностранных дел.

Три приоритета новой внешней политики

Приступив к исполнению своих обязанностей, Ламамра раскрыл план предстоящей деятельности, который наблюдатели назвали «дипломатическим компасом Алжира, предназначенным для повышения его международного статуса».

Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел обозначил «дипломатические константы» государства, которые, по его словам, явились результатом исторической Декларации 1 ноября (заявления, направленного революционным движением против французского колониализма в 1954 году) и внесли значительный вклад в достижение национального суверенитета и независимости.

«Помимо прочего, она (декларация. — Прим. ФАН) способствовала построению сильного алжирского государства, способного влиять на ход событий на региональной и международной арене, а также построению демократии в стране», — добавил Ламамра на пресс-конференции.

Он сообщил о своем стремлении реализовать направления внешней политики, включенные в программу президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и заявленные им еще в период предвыборной кампании. По мнению экспертного сообщества, это означает, что новый министр продолжит в целом политику своего предшественника Букадума.

С момента вступления в должность в 2019 году глава государства подчеркнул, что приоритетом его дипломатической программы является «восстановление позиций Алжира на региональном и международном уровнях» после почти семилетнего застоя, причиной которого стала болезнь предыдущего президента Абдельазиза Бутефлики.

С другой стороны, эксперты считают, что возвращение Ламамры в министерство иностранных дел направлено на переформулирование целей Алжира и создание новой концепции внешней политики, основанной на приоритетах национальной безопасности и экономики.

С присущими опытному дипломату спокойствием, здравомыслием и знанием атмосферы международных отношений и региональных дел Рамтан Ламамра рассказал о главных задачах дипломатии Алжира, которые превратят его в «стержневую страну» на предстоящем этапе.

В первом появлении перед представителями СМИ после своего назначения он очертил векторы региональных направлений, начатых его предшественником Букадумом, и определил главные приоритеты отношений Алжира с арабскими странами и государствами Магриба, Сахеля и Африканского континента.

«Арабская глубина»

Те, кто пристально следил за ходом пресс-конференции, отметили, что глава МИД Алжира сосредоточил внимание на так называемой «арабской глубине» как на главном ориентире внешней политики этого государства на следующем этапе.

«Что касается великой арабской нации, мы, конечно, полностью готовы укреплять узы братства со всеми арабскими странами», — заявил Ламамра.

Данная тенденция проявилась также и в его телефонных разговорах с египетским коллегой Самехом Шукри и главой МИД в Триполи Наджлой Мангуш, с которыми он обсудил кризис вокруг эфиопской плотины «Возрождение» и события в Ливии.

Ламамба коснулся на пресс-конференции вопросов арабского саммита, который мог состояться на территории Алжира в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 власти перенесли его на более поздний срок. В этой связи он подтвердил стремление своей страны провести в скором времени данное событие, не назвав при этом конкретной даты.

Министр также отметил, что дело Палестины остается «цементом солидарности арабских стран и их народов», добавив, что Алжир «твердо привержен духу мирной инициативы».

Сахель и Магриб

Говоря о приоритетах внешней политики, новый лидер алжирской дипломатии сосредоточил особое внимание на странах Сахеля и Магриба. При этом Ламамра дал пессимистичную оценку напряженной ситуации с безопасностью в этих регионах, назвав ее «препятствием на пути к интеграции и единству».

«Мы продолжим работать в регионе, к которому относимся, и этот регион выглядит не так, как мы хотим. Он стабильно движется к единству и интеграции, но существующие конфликты негативным образом влияют на работу по желаемому воссоединению и сплочению», — пояснил министр.

«Экспорт мира»

Рамтан Ламамра пообещал, что Алжир вновь начнет предпринимать шаги по разрешению африканских кризисов.

«Алжир станет ключевой страной, которая, как в прошлом, реализует задачи экспорта мира, стабильности и безопасности на весь африканский континент, начиная с прибрежной пустыни и заканчивая очагами напряженности на всей его территории», — добавил он.

Хирург дипломатии

Во время церемонии передачи дел министерства предыдущий глава МИД Сабри Букадум высоко оценил «всемирно признанный» дипломатический опыт своего нового преемника. Данное заявление сделано политиком, долгое время работавшим с Рамтаном Ламамрой под эгидой Организации Объединенных Наций. Букадум являлся постоянным представителем Алжира в ООН с 2013 по 2019 год.

Благодаря смелым заявлениям нового министра и его позитивному настрою, подкрепленному многолетним опытом, наблюдатели, выражая оптимизм, уже прозвали Рамтана Ламамру «хирургом алжирской дипломатии» и «очаровывающим политиком».