В Чехии признали оправданность действий России после скандала с «делом Врбетице»

Прага, 11 июля. Представитель Палаты депутатов Чехии Милослава Востра считает, что Москва приняла оправданное решение после скандала вокруг «дела Врбетице». Об этом говорится в статье Haló noviny.

Чешский президент Милош Земан ранее заявил, что версия о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на складах боеприпасов не подкреплена никаким доказательствами. По словам Милославы Вострой, изначально следователи в принципе халатно отнеслись к этому делу, так как не имели особой мотивации.

«У меня неприятное ощущение, будто бы весь мир начинает смеяться над нами», — отметила депутат.

Политик также прокомментировала включение своей страны в российский перечень недружественных государств. По ее мнению, решение Москвы нельзя назвать непредсказуемым.

«Меня, честно говоря, не удивляет позиция Россия. К сожалению, они правы», — признала Востра, добавив, что поведение чешских властей в первую очередь вредит самой республике.

Прага в апреле объявила о «причастности» РФ ко взрывам, которые в 2014 году произошли на оружейных складах во Врбетице. Из Чехии были высланы десятки российских дипломатов, что спровоцировало огромный дипломатический скандал, пишет iReactor.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на прошлой неделе сообщила, что посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в ведомство в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице.