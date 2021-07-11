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Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут обмануть даже детектор лжи
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Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые могут обмануть даже детектор лжи
pixabay.com

Москва, 11 июля. Астрологи назвали знаки зодиака, которые легко обойдут любого в умении врать. По словам экспертов, такие люди способны обмануть даже детектор лжи.

Первыми в списке астрологов стоят Близнецы. У представителей этого знака есть склонность приукрашивать все, что происходит в их жизни. Даже если кто-то узнает правду, такие люди все равно смогут отыскать способ подтвердить свои рассказы.

Среди виртуозных обманщиков эксперты по астрологии перечислили Скорпионов. Поскольку они любят приврать, то не склонны доверять другим людям. Представители этого знака используют ложь в целях защиты. Например, если Скорпион исчезнет на пару дней в связи с болезненным расставанием, объявившись, он скажет, что просто отдыхал от суеты.

Кроме того, астрологи включили в список прирожденных обманщиков рожденных под знаком Весов. Такие люди очень любят гармонию во всем, а красота и эстетика не оставляют их спокойными. Даже если в любимом ресторане Весам подадут невкусную рыбу, они очень убедительно похвалят блюдо, чтобы не портить вечер и сохранить приятную обстановку, пишет УНИАН.

Астролог Ольга Осипова ранее перечислила знаки зодиака, которые склонны к одиночеству. Обычно эти люди не проявляют упорства в поиске подходящего партнера.

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астрология знаки зодиака гороскоп
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