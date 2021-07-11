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Радио Kan сообщило о выезде семьи экс-премьера Израиля из официальной резиденции
Политика
Радио Kan сообщило о выезде семьи экс-премьера Израиля из официальной резиденции
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Иерусалим, 11 июля. Семья бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинула официальную резиденцию в Иерусалиме. Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.

Чета экс-премьера должна была покинуть дом в течение месяца в рамках договоренности с главой правой партии «Ямина» Нафтали Беннетом. Новый глава правительства принес присягу 13 июня. Семья Нетаньяху выехала из резиденции в собственное жилище в городе Кейсария на побережье Средиземного моря.

СМИ также сообщили, что бывший премьер не планирует прекращать политическую деятельность. Он возглавит оппозицию.

Ранее стало известно, что Иерусалим договорился с Амманом об увеличении поставок пресной воды. Соглашение заключили министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и его иорданский коллега Айман Хусейн Абдаллы ас-Сафади.

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