Радио Kan сообщило о выезде семьи экс-премьера Израиля из официальной резиденции

Иерусалим, 11 июля. Семья бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинула официальную резиденцию в Иерусалиме. Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.

Чета экс-премьера должна была покинуть дом в течение месяца в рамках договоренности с главой правой партии «Ямина» Нафтали Беннетом. Новый глава правительства принес присягу 13 июня. Семья Нетаньяху выехала из резиденции в собственное жилище в городе Кейсария на побережье Средиземного моря.

СМИ также сообщили, что бывший премьер не планирует прекращать политическую деятельность. Он возглавит оппозицию.

Ранее стало известно, что Иерусалим договорился с Амманом об увеличении поставок пресной воды. Соглашение заключили министр иностранных дел Израиля Яир Лапид и его иорданский коллега Айман Хусейн Абдаллы ас-Сафади.