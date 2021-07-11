Глава партии Санду выступил за полную смену власти в Молдавии

Кишинев, 11 июля. Власть в Молдавии должна полностью смениться. Об этом сказал лидер президентской Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

Политик сделал заявление на избирательном участке в рамках досрочных парламентских выборов. По его словам, население республики ждет перемен. Гросу уверен, что изменения начались, когда Майя Санду стала президентом Молдавии.

«Давайте поставим точку сегодня. Люди устали от воров во власти», — сказал глава политического объединения.

Досрочные парламентские выборы стартовали 11 июля в 7:00. На территории страны открылись более двух тысяч избирательных участков.

Ранее бывший президента Молдавии Игорь Додон проголосовал на парламентских выборах. Он отдал голос «за будущее страны как независимого государства».