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Фанаты хотят сделать продолжение «Лиги справедливости» по раскадровкам Знака Снайдера

  /   Обновлено: 11 июля 2021 21:03
Шоу-бизнес
Фанаты хотят сделать продолжение «Лиги справедливости» по раскадровкам Знака Снайдера
Кадр из фильма «Лига справедливости»

Лос-Анджелес, 11 июля. Кинокомпания Warner Bros. проигнорировала просьбы фанатов снять продолжение «Лиги справедливости», поэтому поклонники вселенной DC решили заняться сиквелом самостоятельно.

Продолжение нашумевшей «Лиги справедливости Зака Снайдера» выйдет в формате анимированного комикса. За основу фанаты возьмут режиссерские раскадровки самого Снайдера, а также сценаристов Джима Ли и Джеффа Джонса. Проект пока носит рабочие название The Dreamscapes of Zack Snyderʼs Justice League («Сновидения Лиги справедливости Зака Снайдера»).

За художественную часть отвечает аниматор Мариано Де Венециа, а вот эффектами займется Луис Бедрегал. Рассказчиком в сиквеле выступит американский актер Рэй Портер, известный своей ролью суперзлодея DC Comics Дарксайда. Также в продолжении сыграет Гарри Ленникс, который исполнил Марсианского охотника в «Лиге справедливости Зака Снайдера». Каст понемногу пополняется. В сиквеле должны появиться Сэм Бенджамин, Карен Брайсон, Ричард Цетрон и Кристина Рен.

Ранее Снайдер в своем Twitter-аккаунте опубликовал первые кадры со съемок сериала «Армия воров», который станет приквелом к его зомби-экшену «Армия мертвецов». Сюжет приквела развернется до вспышки неизвестного вируса, который превращает людей в ходячих мертвецов.

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кино фильмы лига справедливости комиксы знак снайдер
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