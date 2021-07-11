Правящая партия Эфиопии получила большинство голосов на парламентских выборах

Аддис-Абеба, 11 июля. Правящая партия Эфиопии «Процветание» одержала победу на парламентских выборах.

Об этом стало известно после того, как жители семи из десяти штатов отдали голос кандидатам, которые представляли тот или иной регион.

Партия «Процветание» получила 410 мест из 436, за мандаты боролись более 40 партий и различных объединений. Правящая элита сохранила власть в семи регионах и двух городских округах.

Эксперты уверены в том, что теперь действующий президент Эфиопии Абий Ахмед останется на второй срок.

Что касается таких штатов, как Харари и Сомали, то там выборы отложили до сентября по соображениям безопасности. Дата голосования в Тыграе вообще неизвестна.

Несмотря на внутренние политические победы, глава государства находится в опасном положении. Межплеменные войны раздирают Эфиопию на части, а арабские страны и международные организации пытаются остановить запуск плотины «Возрождение».