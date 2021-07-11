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Марго Робби сыграет главную роль в фильме Греты Гервиг о кукле Барби

  /   Обновлено: 11 июля 2021 21:01
Общество
Марго Робби сыграет главную роль в фильме Греты Гервиг о кукле Барби
Global Look Press  /  Famous

Лос-Анджелес, 11 июля. Звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит» Марго Робби появится в новом фильме режиссера Греты Гервиг о кукле Барби.

Создательница картин «Леди Берд» и «Маленькие женщины» снимет ленту о становлении Барби. Гервиг хочет, чтобы благодаря ее работе зрители смогли взглянуть по-новому на куклу, ставшую иконой. Марго Робби сыграет в фильме главную роль, пишет Variety.

Съемки фильма начнутся в Лондоне в 2022 году. Премьера предварительно намечена на осень 2023 года. Появятся ли в фильме еще какие-либо игрушки бренда Mattel, пока не сообщается.

Марго Робби недавно появилась на обложке британской версии журнала Vogue. Поклонники не узнали актрису с новой прической на отретушированном снимке.

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