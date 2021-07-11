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Трамп отказался озвучивать решение по участию в президентских выборах
Политика
Трамп отказался озвучивать решение по участию в президентских выборах
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 июля. Решение насчет участия в выборах главы государства уже принято, но пока оно останется в тайне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Озвучивать свои планы по поводу выборов 2024 года американский политик пока отказывается, объясняя это сложностями, которые могут возникнуть с финансированием кампании.

В чем конкретно заключаются проблемы, бывший американский лидер не пояснил.

Спустя несколько месяцев после инаугурации нынешнего главы Америки Джо Байдена, бизнесмен объявил, что возвращается в большую политику. Его «поствыборная программа» проходила в период с 26 июня по 3 июля. Трамп активно встречался со своими сторонниками, выступал на митингах, лично совершил визит на южную границу Соединенных Штатов и даже запустил собственную социальную сеть.

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сша трамп президентские выборы
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