Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде

Волгоград, 11 июля. Молодой человек пришел искупаться с друзьями на пляж и сделал смертельный заплыв. Он внезапно ушел под воду и не смог выплыть на поверхность.

Трагедия произошла под мостом через Волгу. Молодой человек приехал с компанией искупаться в реке.

Он отплыл на 20 метров от берега и внезапно стал тонуть. Друзья бросились ему на помощь, но юноша резко ушел под воду и не смог выплыть. Позже водолазы достали тело погибшего.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Молодые люди сообщили, что юноша умел плавать. Горожане предположили, что он доплыл до русла реки, где «вода холодная и темная».

Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней.