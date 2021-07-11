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Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
Происшествия
Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Волгоград, 11 июля. Молодой человек пришел искупаться с друзьями на пляж и сделал смертельный заплыв. Он внезапно ушел под воду и не смог выплыть на поверхность.

Трагедия произошла под мостом через Волгу. Молодой человек приехал с компанией искупаться в реке.

Он отплыл на 20 метров от берега и внезапно стал тонуть. Друзья бросились ему на помощь, но юноша резко ушел под воду и не смог выплыть. Позже водолазы достали тело погибшего.

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Молодые люди сообщили, что юноша умел плавать. Горожане предположили, что он доплыл до русла реки, где «вода холодная и темная».

Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней.

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