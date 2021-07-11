Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 22:32
22:27
Общество
Nissan Leaf назвали одним из самых востребованных электрокаров в России
22:27
Евро 2020
Пушков высмеял британские власти после беспорядков у стадиона «Уэмбли»
22:22
Общество
Российские ученые обнаружили старинное судно в Пермском крае
22:21
Евро 2020
Футбольные фанаты устроили беспорядки перед началом финала Евро-2020
22:19
Происшествия
Один человек погиб и десять пострадали после страшного ДТП в Кабардино-Балкарии
22:12
Евро 2020
Англия открыла счет в финальном матче Евро-2020
22:08
Наука
Рогозин надеется на участие миллиардеров в развитии космических технологий
22:05
Общество
Резкие перепады температур могут оказаться фатальными для человека
22:01
Происшествия
Человек на путях стал причиной задержки поездов на МЦД-1
21:57
Общество
Пшеничные отруби способны улучшить здоровье кишечника
Все новости

Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
Агентство городских новостей Москва

Санкт-Петербург, 11 июля. Звезда эстрады Николай Басков в последнее время удивляет фанатов эксцентричным поведением. Недавно на концерте он забрался на стол и станцевал перед фигуристкой Татьяной Навкой.

Татьяна Навка приехала на выходные в Санкт-Петербург, где в один из вечеров посетила праздничный концерт. В мероприятии приняли участие многие звезды шоу-бизнеса, среди которых был и «золотой голос России» Николай Басков. Во время своего выступления певец так сильно увлекся, что забрался прямо в обуви на стол с белоснежной скатертью.

Происходящее сняла на видео прославленная фигуристка, которая по воле случая сидела за этим столом. Навка позже разместила ролик на своей странице в Instagram в разделе Stories. В кадре видно, что Басков пытался красиво изогнуться, но не совладал со своим телом и рухнул коленями прямо на тарелки гостей. Артист только чудом не опрокинул бокалы с шампанским. Звезда эстрады нисколько не смутился и продолжил отжигать на столе, как заядлый рокер.

«Николай Басков – это всегда праздник! Зажег Коля», — подписала ролик фигуристка.

После зажигательных танцевальных на столе Николай Басков с трудом смог подняться на ноги. Увидев, что Татьяна Навка снимает его выступление на камеру, артист начал еще с большей отдачей петь и позировать.

Судя по всему, чемпионка по фигурному катанию осталась полностью довольна экспромтом Баскова. Однако этого нельзя сказать о поклонниках певца, которые пришли в ужас от ролика. В последнее время «золотой голос России» стал часто вытворять странные вещи. Так, на вечеринке по случаю дня рождения Максима Галкина он поцеловал в грудь звезду «Орла и решки» Настю Ивлееву.

Вернуться назад

басков концерт танец навка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru