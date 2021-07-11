Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе

Санкт-Петербург, 11 июля. Звезда эстрады Николай Басков в последнее время удивляет фанатов эксцентричным поведением. Недавно на концерте он забрался на стол и станцевал перед фигуристкой Татьяной Навкой.

Татьяна Навка приехала на выходные в Санкт-Петербург, где в один из вечеров посетила праздничный концерт. В мероприятии приняли участие многие звезды шоу-бизнеса, среди которых был и «золотой голос России» Николай Басков. Во время своего выступления певец так сильно увлекся, что забрался прямо в обуви на стол с белоснежной скатертью.

Происходящее сняла на видео прославленная фигуристка, которая по воле случая сидела за этим столом. Навка позже разместила ролик на своей странице в Instagram в разделе Stories. В кадре видно, что Басков пытался красиво изогнуться, но не совладал со своим телом и рухнул коленями прямо на тарелки гостей. Артист только чудом не опрокинул бокалы с шампанским. Звезда эстрады нисколько не смутился и продолжил отжигать на столе, как заядлый рокер.

«Николай Басков – это всегда праздник! Зажег Коля», — подписала ролик фигуристка.

После зажигательных танцевальных на столе Николай Басков с трудом смог подняться на ноги. Увидев, что Татьяна Навка снимает его выступление на камеру, артист начал еще с большей отдачей петь и позировать.

Судя по всему, чемпионка по фигурному катанию осталась полностью довольна экспромтом Баскова. Однако этого нельзя сказать о поклонниках певца, которые пришли в ужас от ролика. В последнее время «золотой голос России» стал часто вытворять странные вещи. Так, на вечеринке по случаю дня рождения Максима Галкина он поцеловал в грудь звезду «Орла и решки» Настю Ивлееву.