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Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:58
Происшествия
Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела
pixabay.com

Омск, 11 июля. Женщина выкинула немецкую овчарку с высоты девятого этажа, "устав слышать ее лай", но попала под пристальное внимание правоохранителей.

По предварительным данным, местный житель пришел в гости к своей матери в дом на улице Геннадия Донковцева вместе с питомцем. В какой-то момент он отлучился, закрыв собаку на балконе.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина разозлилась на громкий лай и избавилась от питомца. После падение животное получило несовместимые с жизнью травмы. Полицейские, узнав о произошедшем, возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Омичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники Следственного комитета проводят расследование в отношении жителя Симферополя. Мужчина ранее повесил собаку на проводе из-за того, что та якобы задушила его цыплят.

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