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Представители ЦАР приняли участие в международной таможенной конференции
Весь мир
Представители ЦАР приняли участие в международной таможенной конференции
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 11 июля. Представители Центральноафриканской Республики встретились с главами таможенных служб других государств Черного континента.

В мероприятии участвовали председатели ведомств из Габона, Буркина-Фасо и ДРК, а также член ВТО региона Западной и Центральной Африки. По окончании заседания стороны подписали протокол о взаимной помощи и содействии при разрешении таможенных вопросов.

Помимо прочего, операторы грузоперевозок смогут более свободно пересекать границу, поскольку представители африканских стран договорились работать над устранением лишних бюрократических процедур.

Власти ЦАР сегодня пытаются максимально быстро расширить международные контакты с иностранными державами, в том числе компаниями и банками. Например, недавно премьер-министр Анри-Мари Дондра встретился с делегацией африканского подразделения лондонского банка Offshore Bank Limited.

Также глава правительства успел обсудить с послом Экваториальной Гвинеи Нарциссу Эду Нсуэ вопросы безопасности.

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