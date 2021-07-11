Китайские автолюбители показали фото бампера нового BMW

Пекин, 11 июля. Автомобильные издания из КНР продемонстрировали фото, где изображен передний бампер купе BMW M2 2023.

Предположительно бампер форсированного купе M2 модельного ряда 2023 года от баварского концерна BMW «засветился» на фотографиях, которые появились в китайском интернете. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Официальная презентация купе BMW 2 Series прошла несколько дней назад. После появления стандартной версии, любители скоростных заездов сразу же начали рассуждать о появлении модифицированного M2.

Согласно инсайдерской информации, M2 G87 должен оборудоваться движком на 450 л.с. мощности с 542 Нм крутящего момента. Показать публике усиленный купе могут уже в 2022 году, а встать на конвейер BMW M2 2023 может к декабрю следующего года.

Сейчас автопроизводитель из Германии также занимается созданием инновационного электрифицированного скутера, максимальная скорость которого достигает 120 км/ч.