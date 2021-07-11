Ослабление позиций Кабула и продвижение талибов: как развивается ситуация в Афганистане

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Ситуация в Афганистане продолжает развиваться по неблагоприятному для Кабула сценарию. Силы движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) атакуют правительственные силы сразу по нескольким направлениям.

В воскресенье, 11 июля, террористы продолжили наступление на город Кандагар. Ими была взята еще одна военная база — Суккур, располагающаяся в районе Шах-Валикот. В результате этой атаки в руки боевиков попали около 50 единиц техники, оставленной на объекте правительственными войсками.

Тем временем в округе Спин-Болдак талибам сдались примерно 160 военнослужащих, которые также передали радикальным исламистам все свое вооружение.

Islamic Emirate forces continue advancement in #Kandahar province, one base surrendered in Shahwalikot district yesterday.



Mujahideen advancing in Arghandab, Daman and Spin Boldak districts, many outposts collapsed one by one. pic.twitter.com/UzEqNWV6xp — Sabiq Jihadmal (@JihadmalAf) July 11, 2021

Кроме того, утром появились сообщения, что афганские военные покинули располагающийся в провинции Гильменд район Гармсир. Они передислоцировались на территорию бывшей базы Корпуса морской пехоты США Кэмп Дуайер. Позже силы «Талибана» без боя вошли в освободившийся район.

Успешное продвижение террористов вызывает все большую обеспокоенность в граничащих с Афганистаном странах. Так, появились сообщения, что Иран продолжил усиление своих границ и перебросил туда 65-ю воздушно-десантную бригаду спецназначения.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в главных событиях в Афганистане за неделю с 5 по 11 июля.

Понедельник, 5 июля — побег в Таджикистан и начало дипломатии

Ночью афганские ВВС нанесли серию ударов по позициям террористов в пригородах Кундуза. Сообщается о ликвидации не менее 15 боевиков.

Утром появились данные о том, что за минувшую ночь талибы взяли под контроль провинцию Бадахшан, граничащую сразу с тремя странами: Китаем, Пакистаном и Таджикистаном. СМИ представили данные о том, что в ночь с воскресенья на понедельник через таджикскую границу перебежали 1037 бойцов афганской армии, спасающихся от террористов.

На фоне этих событий президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился начать мобилизацию и направить 20 тысяч военнослужащих для укрепления границы с Афганистаном.

Following a meeting, Tajikistan's President Emomali Rahmon on Monday (July 6) ordered the mobilization of 20,000 military reservists to bolster the border with Afghanistan in response to a Taliban offensive capturing large swaths of territoryhttps://t.co/AZ1uB2gOam — Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) July 8, 2021

Тем не менее талибы чувствуют себя хозяевами положения: представитель радикального движения Сухейль Шахин выступил с заявлением, в котором напомнил о договоренностях в Дохе, где указывалось, что Афганистан должны покинуть все без исключения военнослужащие США и НАТО. По его словам, любые оставшиеся силы, пусть даже призванные обеспечивать безопасность посольств или других объектов, будут расцениваться как оккупанты.

В то же время талибы в провинции Кандагар захватили большую военную базу Санзара и еще один блокпост в провинции Вардак.

На этом фоне появились сообщения о том, что Тегеран направил дипломатов для переговоров с представителями «Талибана». Первый их раунд должен состояться в иранском городе Чехбехар, а следующий — в Кермане или Йезде.

Вторник, 6 июля — захват территорий и интервью CNN

Днем талибы вплотную приблизились к захвату еще одного административного центра. Начались бои за город Калайи-Нау — столицу провинции Багдис, граничащей с Туркменистаном. Впрочем, пограничный пункт на пути в соседнюю страну уже давно захвачен, так что Ашхабаду остается только укреплять свои рубежи.

Talibs now control and collect custom duties on 4 out of 6 Cross-borders in Afghanistan????????



- Islam Qala border cross crossing Iran ????????

- Sher Khan Bandar border crossing with Tajikistan????????.

- Ghakhi Pass border crossing with Pakistan ????????.

- Wakhan border with China ???????? — Regional Security Advisory (@regsecadvisory) July 11, 2021

На данный момент под властью боевиков находятся уже 188 районов (Кабул контролирует 75), а еще за 135 идут бои. В этот день исламисты заняли даже район Вахан — один из самых труднодоступных и отдаленных в стране, расположенный в зоне интересов соседнего Китая.

The Wakhan Corridor into Afghanistan from China, the situation in Xinjiang province, impact on the Uyghur and other inhabitants of the province, and the Belt and Road Initiative are all interrelated in this question. https://t.co/K9xu4xb4IM — The Other Chris (@TotherChris) July 11, 2021

Также во вторник член переговорной группы «Талибана» Мухаммад Сухейль Шахин дал интервью CNN, в котором рассказал, какую политику после победы руководство его движения собирается проводить и как на это следует реагировать другим странам.

«В соответствии с нашей политикой, мы не нацеливаемся на посольства, консульства и неправительственные организации. Мы нападаем только на вооруженные силы кабульской администрации, которые с нами воюют. Мы хотим иметь отношения с международным сообществом и всем миром», — заявил представитель боевиков.

При этом он назвал «Талибан» освободительными силами, которые боролись с захватчиками за свою независимость на протяжении последних 20 лет.

«После обретения независимости мы сосредоточимся на восстановлении нашей страны и будем поддерживать хорошие отношения с миром на основе взаимного уважения и интересов», — сказал Шахин.

По его словам, «Талибан» планирует без дискриминации относиться к женщинам, обеспечив им право на работу и учебу, но при условии соблюдения традиций и ношения подобающей этому одежды. При этом он заявил в интервью CNN, что меньшинства в стране при талибах будут иметь свободу на вероисповедание и смогут занимать государственные посты.

????????????????"We will not allow anyone to use the territory of Afghanistan against the United States, its allies or any other country, including China," said a senior representative of the Qatari political office of the Taliban movement (banned in Russia) Suhail Shahin.

#Afghanistan/#USA — The RAGEX (@theragex) July 9, 2021

Шахин заявил о том, что движение с уважением относится к соседним государствам. Пакистан, по его словам, является страной, имеющей с Афганистаном общую историю и ценности. Индия же, уверен переговорщик, смотрит на «Талибан» предвзято, с точки зрения Кабула.

Среда, 7 июля — возвращение военных и общения Гани

Несмотря на заявления Мухаммада Сухейля Шахина о хорошем отношении к женщинам в стране, в Сети появились видеозаписи, на которых талибы избивают палками двоих представительниц слабого пола, покинувших свои дома без сопровождения мужчин.

Талибы также полностью захватили регион Багдис — утром они все же взяли Калайи-Нау. Незадолго до входа в город боевиков афганские силы эвакуировали оттуда личный состав и администрацию. Тем не менее часть правительственных сил осталась, однако эти подразделения сдались «Талибану».

Talibowie w Afganistanie zdobywają kolejne tereny. Mieli przejąć stolicę prowincji #Badgis i wypuścić na wolność więźniów.#Taliban fighters overrun capital of northern Afghanistan province and freed prisoners. @nytimes https://t.co/XYg0p9NgN5 — Wojciech Cegielski ???????? (@wojciechce) July 7, 2021

Бадгис фактически стал первой провинцией, полностью захваченной талибами после начала процедуры вывода войск США и НАТО из страны.

При этом в Иране прошла встреча представителей афганского правительства с талибами. Вероятнее всего, значительных успехов она не принесла — бои продолжаются. Впрочем, есть шанс, что вскоре стороны действительно снова смогут вернуться к перемирию и полноценному переговорному процессу.

In its hosting of representatives from #Afghanistan's government and the #Taliban today, #Iran aims to expand its influence, hoping its courting of both players through the years will pay off amid U.S. withdrawal.https://t.co/q87f2Hi86P — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 7, 2021

На фоне этих событий президент Афганистана Ашраф Гани выступил с заявлением о том, что правительство разработало четкий план по возвращению утраченных территорий и оснащению национальной армии.

Также советник по нацбезопасности республики Хамдулла Мохиб сообщил о том, что свыше двух тысяч афганских военнослужащих, бежавших в Таджикистан от талибов, вернулись домой. По его словам, эти силы вновь присоединятся к борьбе с террористами.

Четверг, 8 июля — контрнаступление и дипломатия

Утром афганская армия, вероятно, начала исполнять обещание главы государства. Правительственные силы предприняли попытку отбить у боевиков Калайи-Нау. Минобороны сообщает об уничтожении 69 и ранении 23 террористов. Тем не менее информации о том, что город вновь контролируется Кабулом, нет.

Также в этот день дипломатические представители «Талибана» были активны сразу в двух странах. Уже пребывающие в Иране талибы обсуждали вопросы беженцев и безопасности границы.

Provinsi Badghis di Afghanistan, berbatasan dengan Turkmenistan, telah sepenuhnya berada di bawah kendali Taliban.



Di pagi hari, para militan memasuki pusat administrasinya - kota Kalayi-Nau. Beberapa jam sebelumnya, pasukan pemerintah telah mengevakuasi personel, pic.twitter.com/hJugftCswt — JihadisIkhwan06 (@JIkhwan06) July 10, 2021

В то же время представители радикального движения посетили Москву для переговоров по ситуации в регионе и перспективах возвращения к межафганскому мирному процессу.

Представители политического офиса талибов пообещали, что их военные не нарушат границ государств Центральной Азии.

Пятница, 9 июля — два погранперехода за сутки

К концу недели радикальные исламисты смогли захватить крупнейший погранпереход на границе с Ираном. Данный объект для двух стран является экономически важным, поскольку именно через него велась наиболее активная торговля между странами.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлен момент перехода афганских пограничников вместе с семьями на иранскую территорию.

نثار احمد ناصری سرپرست گمرک هرات می‌گوید که طالبان گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی این ولایت را تصرف کرده اند.



به گفتۀ او، طالبان تمام بخش‌های گمرک اسلام قلعه را تصرف کرده اند وفعالیت این گمرک متوقف است.



اومی‌گوید که بندرتجارتی تورغندی درمرز با ترکمنستان نیز دراختیار طالبان است. pic.twitter.com/V9oo2MV3dv — TOLOnews (@TOLOnews) July 9, 2021

Активными силы радикалов оказались и на границе с Туркменистаном. Там бои велись за поселок Тургунди. В отличие от других соседей государства туркменские пограничники не пустили афганских коллег на свою территорию. Позже стало известно, что атака «Талибана» увенчалась успехом.

Вместо этого Ашхабад начал эвакуацию приграничных населенных пунктов, экстренно вывозя оттуда мирных жителей.

منابع محلی:

بندر تورغندی - هرات در مرز ترکمنستان نیز به تصرف طالبان درآمد.

Local sources:

The port of Turgundi-Herat on the Turkmen border was also captured by the Taliban. — منصور حقانی (@MansourHaqqani) July 9, 2021

Тем временем бои на подступах к Кандагару усилились. Правительственная армия мобилизовалась, однако противник наступал сразу с нескольких направлений. Сражения велись уже на окраинах города, боевики взяли несколько блокпостов в 7-м административном районе.

Суббота, 10 июля — дипломаты едут домой, бои за Кандагар

В Кандагаре сохраняется напряженная обстановка. Правительственные силы постепенно сдают позиции. Так, в районе Спин-Болдак порядка 160 военнослужащих сложили оружие и сдались.

Также радикалы в пригороде захватили армейскую автобазу, получив в свое распоряжение по меньшей мере 40 автомобилей HMMWV и 10 грузовиков Navistar 7000.

????????????????????‍☠️ 160 soldados afganos se rindieron a los Talibanes y entregaron equipo militar en el cruce fronterizo con Pakistán de Spin Boldak. pic.twitter.com/TrvJ6Bbs1l — El Druso (@Eldruso) July 11, 2021

Тем не менее Кабул отчитался и том, что ночью афганские силы смогли ликвидировать 120 бойцов противника.

Параллельно с этим в Кандагаре стремительно закрываются иностранные миссии. Временно там было закрыто консульство Индии, его сотрудники на спецбортах покидают город.

Аналогичную политику проводит и Китай: 210 человек сотрудников дипломатического ведомства из Кандагара вылетели домой. Талибы в этот момент продолжали наступление сразу в нескольких регионах.

1 Организация запрещена на территории РФ.