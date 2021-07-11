Американское посольство в Тбилиси призвало прекратить насилие на акциях протеста

Тбилиси, 11 июля. Власти и оппозиция Грузии должны прекратить беспорядки на акциях протеста, заявили в американском посольстве в Тбилиси.

Оператор грузинской телекомпании погиб в результате акции противников ЛГБТ. Американские дипломаты требуют от Грузии привлечь к ответственности виновных, которые нападали на мирных граждан во время протеста.

«Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели человека», — указано в сообщении диппредставительства.

Ранее сообщалось, что США намерены потратить 10 млн долларов на программу для грузинской молодежи. USAID хочет вовлечь молодое поколение в гражданскую деятельность.