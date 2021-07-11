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«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
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«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 11 июля. Центральноафриканские журналисты прокомментировали российскую гуманитарную помощь, направленную для рядовых граждан страны.

В информационном агентстве Veritas Info заявили о том, что россияне сделали очень многое для разрешения политического и гуманитарного кризиса в ЦАР.

«Россияне никогда не оставались в стороне, они не бросили нас в беде и оказали необходимую поддержку в трудной ситуации», — заявили в издании.

Журналисты напомнили, что жители десяти городов стали обладателями продовольственных пайков, которые состояли из муки, масла, сахара и соли, а также предметов первой необходимости.

«Эти продукты питания помогают многим центральноафриканцам выжить, поэтому они очень благодарны России за помощь», — объяснили корреспонденты.

Недавно в столице республики, Банги, началась раздача продуктовых наборов, предоставленных российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Тогда более двух тысяч центральноафриканцев получили продовольствие. Также в середине апреля предприниматель отправил пайки с рисом, чечевицей и прочей едой.

«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Сам Пригожин прокомментировал благотворительную акцию и положительно оценил будущие перспективы отношений между ЦАР и РФ.

«Россия рада и гордится возможностью помочь президенту Туадера и Центральноафриканской Республике восстановить порядок и стабильность в стране. Убежден, что совместная работа наших стран по обеспечению безопасности и стабильности в регионе будет продолжаться», — объяснил он.

Бизнесмен подчеркнул, что благодаря стойкости вооруженных сил республики и профессионализму российских инструкторов, которые обучают личный состав правительственной армии военному искусству, на смену боевым действиям приходит мирная жизнь.

«Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — резюмировал Пригожин.

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гуманитарная помощь цар
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