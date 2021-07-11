Стали известны составы сборных Италии и Англии на финальный матч Евро-2020

Лондон, 11 июля. Тренерские штабы сборных Италии и Англии определились с составами национальных команд на финал 16-го чемпионата Европы по футболу.

Сборная Англии 11 июля может впервые в истории выиграть континентальное футбольное первенство. Последний матч Евро-2020 команда Гарета Саутгейта начнет в следующем составе: Пикфорд, Шоу, Уолкер, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

За Италию с первых минут сыграют Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, а также Инсинье. Финал Евро-2020 начнется в 22 часа по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Россия-1».

Ранее стало известно, сколько болельщиков посетят финал Евро-2020. Планируется, что фанатов сборной Англии будет в десять раз больше, чем итальянцев.