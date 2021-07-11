Отраслевые фонды продемонстрировали лучшую динамику акций в июне

Москва, 11 июля. Лучшую динамику по итогам июня 2021 года продемонстрировали отраслевые фонды акций, ориентированные на российские компании сырьевого сектора, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, первый месяц лета был менее успешным, чем май. Стоимость паев выросла у 118 фондов из 222-х. Одновременно с этим показатели фондов в июне были более динамичными. Так, доход свыше 3% обеспечили 48 розничных фондов, а прибыль 14 лучших фондов составила от 5% до 14,5%, свидетельствуют данные Investfunds.

Стоимость паев отраслевых фондов в июне выросла на 5,5-8,6%. С начала 2021 года они прибавили 19-43%. Отчасти это было вызвано ростом котировок нефти. По последним данным, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent составляет 75,64 доллара за баррель.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров ранее перечислил главные ошибки, которые может совершить начинающий инвестор. По его словам, не стоит совершать необдуманные вложения в высокорисковые активы, так как можно потерять сбережения.