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Покупателям жилья объяснили, как застройщики обходят эскроу-счета

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:48
Экономика
Покупателям жилья объяснили, как застройщики обходят эскроу-счета
Невские Новости

Москва, 11 июля. Некоторые девелоперы заключают с клиентами договор купли-продажи векселя, чтобы не применять эскроу-счета. Российским покупателям недвижимости рассказали о нюансах подобной схемы.

Денежные средства покупателя замораживаются на эскроу-счетах до ввода объекта в эксплуатацию. Встречаются ситуации, когда одновременно подписывается договор купли-продажи векселя и предварительный на определенную квартиру. Оплата недвижимости по окончании строительства должна производиться бумагой, выданной компанией. Основной договор можно будет заключить позже, только если дом построен, передает «Российская газета».

Покупатель также может инвестировать в возведение жилой площади, однако вне рамок закона об участии в долевом строительстве. В результате присутствует большой риск потерять деньги и не получить недвижимость. Схема приобретения квартиры через жилищный кооператив не требует страхования ответственности девелопера. С одной стороны, это не приводит к повышению стоимости проекта, с другой — добавляет определенные волнения.

Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов ранее сообщил, что увеличение цен на коммерческие и жилые помещения исчисляется опережающими темпами за последний год. Основным драйвером роста считается подорожание самых используемых стройматериалов.

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