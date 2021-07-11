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Перечислены альтернативы отдыху на Черном море внутри России
Общество
Перечислены альтернативы отдыху на Черном море внутри России
wikipedia.org  /  Александр Лещёнок / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 июля. Внутри Российской Федерации существует множество направлений, куда можно отправиться в путешествие, рассказала глава маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.

Самыми популярными направлениями, куда жители России едут на отдых, помимо Кубани, являются Алтай, Камчатка, Дагестан и Карелия. В период с марта по июнь 2021 года Дагестан опереди Алтай по числу бронирований, заметила Бортникова в комментарии агентству «Прайм».

«Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены», — рассказала глава YouTravel.me.

В перечень популярных направлений входят и другие регионы страны. Многие туристы путешествуют на Байкал, в Калининградскую область, на Кольский полуостров, в Северную Осетию, Архыз и Приэльбрусье.

Туризм в Российской Федерации сможет развиваться во время пандемии коронавируса. Для этого необходимо установить ряд правил, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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отдых росси путешествия
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