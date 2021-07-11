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Центральноафриканцы заявили о желании оппозиции сорвать общенациональный диалог
Весь мир
Центральноафриканцы заявили о желании оппозиции сорвать общенациональный диалог
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 11 июля. Государственный министр, директор канцелярии президента ЦАР Обед Намсио встретился с представителями оппозиционных сил.

Намсио выслушал их жалобы и пообещал передать все президенту республики Фостену-Арканжу Туадера. Председатель оппозиционной партии «Родина» Крепин Мболи Гумба заявил, что кандидатам, чья точка зрения расходится с членами правительства, необходимо получить больше мест в общенациональном диалоге.

Однако центральноафриканские эксперты объяснили, что антиправительственные объединения желают не расширения репрезентативности, а создания обстановки, при которой власти не смогут консолидировать массы людей.

Того же мнения придерживается глава канцелярии президента. Он подчеркнул, что цель оппозиции — вызвать разногласия вокруг будущего комитета национального диалога и посеять смуту среди граждан. Это является единственной возможностью спасения остатков боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», которые выступили против главы государства и правопорядка.

Центральноафриканцы заявили о желании оппозиции сорвать общенациональный диалог
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Напомним, в декабре 2020 года бандформирования, объединившиеся в конгломерат группировок под руководством экс-президента Франсуа Бозизе, развернули наступление на столицу. Активизация боевиков произошла накануне всеобщих выборов. Однако Вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке российских инструкторов смогли разгромить большую часть «Коалиции».

Ранее правительство страны пригласило оппозиционную платформу COD-2020, «Движение за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC) и рабочую группу гражданского общества по центральноафриканскому кризису (GTSC) на открытые переговоры.

Однако вскоре выяснилось, что COD выступило против указа главы государства о назначении членов руководящего комитета общенационального диалога, а это сигнализирует о нежелании организации идти на контакт с властью.

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