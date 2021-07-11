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ГЕРБ лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии
Политика
ГЕРБ лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии
wikipedia.org  /  Nenko Lazarov

София, 11 июля. Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) предварительно побеждает на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

ГЕРБ выступает в коалиции с Союзом демократических сил. По предварительным данным, политсила получила поддержку 23% избирателей. На второй строчке — партия «Есть такой народ» с показателем 22% голосов. Тройку лидеров замыкают болгарские социалисты. Их поддержали 14,5% участников голосования.

Процесс голосования за кандидатов в парламент Болгарии завершился в 20:00 по московскому времени. На территории страны работало более 12 тысяч избирательных участков.

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