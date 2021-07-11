ГЕРБ лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии

София, 11 июля. Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) предварительно побеждает на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

ГЕРБ выступает в коалиции с Союзом демократических сил. По предварительным данным, политсила получила поддержку 23% избирателей. На второй строчке — партия «Есть такой народ» с показателем 22% голосов. Тройку лидеров замыкают болгарские социалисты. Их поддержали 14,5% участников голосования.

Процесс голосования за кандидатов в парламент Болгарии завершился в 20:00 по московскому времени. На территории страны работало более 12 тысяч избирательных участков.