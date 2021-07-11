Политолог Умланд предрек провал Зеленского на встрече с Меркель

Киев, 11 июля. Кампания Киева в отношении НАТО не принесет результатов. Такое мнение выразил политолог, эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудят актуальные вопросы и отношения между странами.

Политолог уверен, что встреча не принесет результатов для Украины. Не исключено, что в ходе мероприятия будет поднят вопрос о «Северном потоке — 2». Однако Берлин и Киев имеют противоположные позиции, поэтому стороны не смогут прийти к одному мнению.

Есть шанс, что Зеленский и Меркель поднимут вопрос о евроинтеграции Украины. По мнению эксперта, обсуждение этого вопроса также не даст никаких результатов Киеву.

«Даже если Зеленский и Меркель затронут этот вопрос, то могут поднять тему какого-то нового статуса (Украины в ЕС и НАТО. – Прим. ФАН), но это будет контрпродуктивно», — считает Умланд.

Эксперт усомнился в возможном вступлении Украины в НАТО, пока у страны натянутые отношения с Россией. Альянс не будет брать на себя ответственность за действия Киева. Кроме того, вступление Украины в НАТО может вызвать негативную реакцию Москвы, что также позитивно не отразится на ситуации.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсудят реализацию Минских соглашений. Также они поднимут тему взаимоотношений с Россией.