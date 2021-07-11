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Труп барнаульца обнаружили в реке Оби

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:43
Происшествия
Труп барнаульца обнаружили в реке Оби
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

Барнаул, 11 июля. Тело мужчины без признаков жизни извлекли из реки Оби возле Речного вокзала. Личность погибшего устанавливается.

На место обнаружения трупа прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре специалисты не зафиксировали следов насильственной смерти на теле мужчины. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину гибели.

В настоящее время ведется доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Тело девятилетней девочки обнаружили в оросительном канале под Волгоградом. Трагедия произошла недалеко от поселка Комсомолец Николаевского района.

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