Труп барнаульца обнаружили в реке Оби

Барнаул, 11 июля. Тело мужчины без признаков жизни извлекли из реки Оби возле Речного вокзала. Личность погибшего устанавливается.

На место обнаружения трупа прибыла следственно-оперативная группа. При первичном осмотре специалисты не зафиксировали следов насильственной смерти на теле мужчины. Судебно-медицинская экспертиза определит точную причину гибели.

В настоящее время ведется доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Тело девятилетней девочки обнаружили в оросительном канале под Волгоградом. Трагедия произошла недалеко от поселка Комсомолец Николаевского района.