Знаменитая переводчица Нина Демурова умерла в 90 лет

Москва, 11 июля. Переводчица и исследовательница английской литературы Нина Демурова скончалась на 91-м году жизни. О смерти переводчицы сообщила в Facebook ее коллега Ольга Варшавер.

Именно Нина Демурова является автором классического перевода «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Также она переводила на русский язык книги Чарльза Диккенса, Гилберта Кит Честертона, Фрэнка Макфарлейн Бернетта и многих других знаменитых авторов.

Демурова окончила МГУ в 1953 году и с конца 50-х работала переводчицей в Индии. Позже в Москве она преподавала английский язык, современную и детскую английскую и американскую литературу. Нина Демурова — почетный член Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США.