Орбакайте показала зажигательный танец девятилетней дочери с отцом

Москва, 11 июля. Знаменитая певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников семейным видео со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и их дочерью Клавдией.

Дочь Аллы Пугачевой опубликовала на своей странице в Instagram кадры с супругом и девочкой, исполняющими зажигательный танец. На видео муж певицы и их девятилетняя дочь двигаются под латиноамериканские ритмы. Кроме того, внучка Пугачевой подпевает на кадрах звучащей композиции.

«Зажигайте вместе с нами!» — призвала поклонников Орбакайте.

Подписчики исполнительницы пришли в восторг от видео с членами ее семьи. Поклонники оставили множество комплиментов дочери Орбакайте и самой певице.

«Супер! Кристина, вы вообще солнышко со своей семьей!»; «Чудесная девочка! Наверное, будет как мама петь»; «Копия папы! Милашка, очаровашка, нежная прелестная девочка»; «Красивая семья! Тепла и счастья в ваш дом!» — написали восхищенные пользователи Instagram.

Помимо дочери, у Орбакайте есть сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, а также сын Никита от певца Владимира Преснякова. Никита Пресняков занимается музыкой и пробует себя в актерском мастерстве. Артист Сергей Безруков похвалил талант сына Орбакайте, вспомнив о его генах, но Никиту Преснякова возмутили эти слова.