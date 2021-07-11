Банги, 11 июля. Юрист по правам человека ООН Яо Агбетсе рассказал про преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» и негативное влияние миротворцев на обстановку в регионе.

Агбетсе раскритиковал лидеров бандформирований за разрушительную деятельность на территории африканской республики. Несмотря на то, что ВС ЦАР (FACA) при содействии российских инструкторов разбили большинство незаконных вооруженных формирований, разрозненные отряды боевиков продолжают терроризировать население и грабить дома.

Представитель ООН выразил крайнее сожаление по поводу увеличения количества преступлений, совершаемых остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция» против мирных жителей. Он объяснил, что последователи экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе занимаются вербовкой детей, незаконным налогообложением и грабежами.

Юрист уверен в том, что предводители радикалов должны предстать перед судом.

«Большинство руководителей «Коалиции патриотов за перемены» находятся в санкционном списке Совета Безопасности. СБ ООН и международное сообщество предпринимают шаги для того, чтобы привлечь их к ответственности за нарушение прав человека и гуманитарного права», — объяснил он.

Агбетсе также напомнил о случаях сексуального насилия со стороны миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Он настоял на том, чтобы они расследовались международным сообществом и местными правоохранителями.

Более того, не стоит исключать связь между сотрудниками МИНУСКА и радикалами из «Коалиции». Центральноафриканцы сообщали о продаже импортного оружия бандформированиям, в том числе мин и боеприпасов. Например, не так давно жители ЦАР заподозрили бангладешский контингент ООН в передаче взрывчатки и военного снаряжения боевикам.

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Представители МИНУСКА имеют не самую лучшую репутацию в Центральноафриканской Республике. В особенности из-за недавних драматичных событий. Ранее миротворцы сбили мотоциклиста, который двигался по столичной улице Авеню де Франс. Затем они попытались скрыться с места происшествия и наехали еще на одного центральноафриканца. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

Подобное поведение вызвало мнгновенную реакцию со стороны местного населения. Люди вышли на стихийный митинг, который проходил возле резиденции ООН в Банги. Жители республики потребовали компенсации ущерба семьям погибших и справедливости. Председатель Ассоциации защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике Пьер Коссо прокомментировал происшествие следующим образом:

«В очередной раз мы стали свидетелями трусости и подлости элементов ООН. Вместо того чтобы оказать первую помощь пострадавшим, водитель грузовика предпочел сбежать, чтобы не оставить следов. Кроме того, по дороге он столкнулся с другим мотоциклистом. Результат — один погибший и двое раненых».

Центральноафриканцы также выразили недовольство по поводу того, что сотрудники МИНУСКА уже долгое время укрывали от правосудия бывшего капитана ВС ЦАР, который дезертировал из армии. Перед тем как сбежать из части офицер продавал боевикам важную информацию о передислокации национальных войск.