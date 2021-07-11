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Анна Семенович спровоцировала слухи о тайной свадьбе
Шоу-бизнес
Анна Семенович спровоцировала слухи о тайной свадьбе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 июля. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заинтриговала поклонников новым роликом. В кадре певица предстала в роскошном свадебном платье с вуалью.

Артистка разместила на своей странице в Instagram настоящее свадебное видео, в котором кружится под романтичную музыку. На Семенович пышное белоснежное платье с экстремальным декольте. Образ невесты дополнила оригинальная вуаль-сетка, прикрывающая часть лица певицы. Фанаты пришли в ступор, посмотрев ролик звезды. Теперь они гадают, можно ли поздравить бывшую солистку «Блестящих» с долгожданным событием.

«Всем желаю этим летом встретить свою вторую половинку!» — подписала видео Анна Семенович, лишь добавив интриги.

Подписчики в комментариях попытались выяснить, какие же перемены случились в личной жизни певицы. Сама артистка даже в интервью ловко обходит стороной подобные вопросы. Однако экс-солистка «Блестящих» не скрывает, что давно мечтает встретить своего единственного и сыграть свадьбу.

«Анна, вы замуж вышли? Если да, то поздравляю от души! Вы заслуживаете счастья. Любви вам!»;

«Желаю вам, Анна, найти своего принца и стать с ним счастливой!»;

«Если эту шикарную невесту, никто еще не забрал, то я немедленно выезжаю!» — написали фолловеры.

Анна Семенович не раз признавалась, что видит рядом с собой только такого же осознанного и сильного человека, как и она сама. Певица уже задумалась о материнстве и даже заморозила свои яйцеклетки, на случай, если не сможет забеременеть естественным путем. Врач-репродуктолог Мария Милютина в беседе с ФАН объяснила, почему женщины прибегают к данной процедуре и какие еще варианты может предложить современная гинекология для того, чтобы ощутить счастье материнства после 40 лет.

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