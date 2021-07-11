Наводнение спровоцировало разрушение домов и размытие улиц на севере столицы ЦАР

Банги, 11 июля. На севере центральноафриканской столицы проливные дожди вызвали сильное наводнение. Затопление улиц спровоцировало разрушение домов. Горожане пытаются спасти остатки вещей, мебели и домашней утвари.

От наводнения пострадали жители следующих районов: Фух, Гобонго, Галабаджа, Малимака, Мискин и Дамала. В некоторых частях Банги дорожное движение частично перекрыто, там автомобили перевернуты или полностью затоплены.

«На данный момент мы не можем рисковать и покидать дома. К тому же выходы заблокировала вода. Она проникла внутрь нашего жилища», — рассказал свидетель наводнения из Галабаджа.

Другой житель уточнил, когда началось затопление районов. По его словам, все произошло около 10 утра. Ранее уже сообщалось о мощном водном потоке, который снес несколько домов и размыл улицы Банги.