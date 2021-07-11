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Козырная карта: консерваторы составили план возвращения Трампа на пост президента США
Политика
Козырная карта: консерваторы составили план возвращения Трампа на пост президента США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 11 июля. Консервативная группа подготовила план возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства до выборов в 2024 году.

План консерваторов назвали Trump card, с английского языка можно перевести как «карта Трампа» или «козырная карта». Согласно плану, сначала Республиканская партия должна восстановить контроль над Палатой представителей в 2022 году. После этого нужно будет сменить спикера Палаты представителей с Нэнси Пелоси на какого-нибудь «надежного консерватора». Желательно, чтобы этот пост занял сам Трамп, указано в сообщении.

Затем необходимо инициировать импичмент действующего президента США Джо Байдена и отстранить от должности вице-президента Камалу Харрис. В результате, утверждают консерваторы, Пелоси «растает, как злая ведьма Запада», Байден и Харрис будут отстранены, а Трамп вернется на пост главы Белого дома еще до президентских выборов в 2024 году.

Уточним, что в плане «восстановления Дональда Трампа за несколько дней, а не лет» читателям предлагается посетить веб-страницу для патриотов SOAR.

Ранее сообщалось, что в США испугались заявлений Трампа о его возвращении к посту президента. Минюст США считает, что экс-главу Белого дома нельзя восстановить в должности в следующем месяце, потому что на это нет никаких юридических механизмов.

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