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Озвучено будущее нефти после успеха сделки ОПЕК+
Экономика
Озвучено будущее нефти после успеха сделки ОПЕК+
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июля. Аналитики оценили перспективы роста акций топовых нефтяных компаний и влияние на рынок переговоров в рамках ОПЕК+.

Эксперты проанализировали тренд на растущие котировки нефти и изучили динамику акций таких гигантов, как British Petroleum, Total и Shell. В рамках конференции на Finam.ru они провели дискуссию на тему ожиданий от нефтяного сектора в ближайшем будущем.

Ценные бумаги предприятий сегмента могут отреагировать ростом на позитивную отчетность, однако стремительное повышение акций в цене маловероятно, по мнению аналитика по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой.

Давление различных «зеленых» акционеров провоцирует западные нефтяные организации на поиск альтернативных стратегий и путей развития, делится своей точкой зрения директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг.

Акции европейских концернов вырастут, но достижение договоренностей государствами в ОПЕК+ по наращиванию добычи сырья может привести к значительной просадке рынка, полагает независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Специалисты British Petroleum изучили движение энергетического рынка в предыдущем году в условиях пандемии коронавируса и представили свое видение новых вызовов перед мировой общественностью.

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нефть прогноз shell bp ОПЕК+
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