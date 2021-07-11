Подготовка кадров стала главной темой обсуждения министра труда ЦАР и посла Марокко

Банги, 11 июля. Министр труда, занятости и социального обеспечения ЦАР Анни Муанга встретилась с послом Марокко Мустафой Халфави.

Муанга рассказала, что цель этой встречи заключается в развитии сотрудничества между Центральноафриканской Республикой и арабской страной в области подготовки квалифицированных кадров. Министр объяснила, что ЦАР нуждается в профессиональных рабочих и специалистах, которые смогут восстановить страну после многолетнего политического кризиса.

Марокканский дипломат воспользовался случаем, чтобы поздравить Муанга с назначением на пост главы столь важного для государства ведомства. После победы Вооруженных сил ЦАР (FACA) над боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» правительство приступило к активному восстановлению экономики и налаживанию связей с иностранными государствами.

Новый курс властей нашел сторонников среди общественников. Например, недавно глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи поддержал политику президента республики Фостен-Арканжа Туадера, при этом добавил, что есть оппозиционные силы, которые намереваются помешать преобразованиям.