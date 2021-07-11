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Подготовка кадров стала главной темой обсуждения министра труда ЦАР и посла Марокко
Весь мир
Подготовка кадров стала главной темой обсуждения министра труда ЦАР и посла Марокко
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 11 июля. Министр труда, занятости и социального обеспечения ЦАР Анни Муанга встретилась с послом Марокко Мустафой Халфави.

Муанга рассказала, что цель этой встречи заключается в развитии сотрудничества между Центральноафриканской Республикой и арабской страной в области подготовки квалифицированных кадров. Министр объяснила, что ЦАР нуждается в профессиональных рабочих и специалистах, которые смогут восстановить страну после многолетнего политического кризиса.

Марокканский дипломат воспользовался случаем, чтобы поздравить Муанга с назначением на пост главы столь важного для государства ведомства. После победы Вооруженных сил ЦАР (FACA) над боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» правительство приступило к активному восстановлению экономики и налаживанию связей с иностранными государствами.

Новый курс властей нашел сторонников среди общественников. Например, недавно глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи поддержал политику президента республики Фостен-Арканжа Туадера, при этом добавил, что есть оппозиционные силы, которые намереваются помешать преобразованиям.

«Центральноафриканцы должны сохранять спокойствие. Многие наши враги уже повержены. Однако некоторые из них все еще пытаются дестабилизировать обстановку в государстве. Мы не можем им позволить это сделать», — подчеркнул Косимачи.

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