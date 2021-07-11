Биологи открыли новый механизм отключения генов

Вашингтон, 11 июля. Механизм отключения генов с помощью химических модификаций ДНК открыли биологи из Соединенных Штатов.

Ученые давно пытаются выяснить, насколько хорошо наследуются эпигенетические метки. Впервые исследователи смогли отключить ген в ДНК червей-нематод с помощью генетических модификаций. Открытие позволит понять, как появляются стабильные формы эпигенетических изменений, приводит слова одного из авторов научной работы Энтони Хосе журнал Nature Communications.

Исследователи продолжают изучить влияние генов на организм человека. Оказалось, что некоторые участки ДНК могут предотвращать развитие ожирения у своих носителей. Участниками исследования стали 640 тыс. жителей Великобритании, Мексики и США. Основное влияние на массу тела оказывает ген GPR75.