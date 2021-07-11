Леся Никитюк собрала коллекцию из пойманных на свадьбах букетов

Киев, 11 июля. Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк заявила, что свадебные приметы на ней не работают. Букет невесты ей удалось поймать больше 15 раз, но личная жизнь до сих пор не налаживается.

Телеведущая Леся Никитюк считается одной из самых завидных холостячек украинского шоу-бизнеса. Во многих интервью она признается, что давно находится в поиске своего единственного. Пока, шутит звезда, ее спутник жизни — это любимый пес по кличке Рафаэль.

На днях Никитюк побывала на свадьбе подруги. Она отлично провела время на торжестве — веселилась, отжигала на танцполе, развлекала других гостей своими юмористическими тостами. Под конец вечера невеста традиционно бросила свой букет. Счастливой обладательницей охапки пионов стала звезда «Орла и решки».

По словам Никитюк, она вечная холостяка, поэтому все свадебные приметы на ней совершенно не работают. Она вспомнила, что предыдущий букет поймала на торжестве Регины Тодоренко и Влада Топалова в 2019 году. Свадебные цветы, к сожалению звезды, так и не принесли счастья в личной жизни. Сама телеведущая относится к этому с юмором. Леся Никитюк отшучивается, что побеждает в ловле букетов только благодаря занятиям баскетболом.

Недавно свадьбу сыграли 45-летний кантри-певец Блейк Шелтон и его давняя партнерша — 51-летняя солистка группы No Doubt Гвен Стефани. Пара поженилась сразу после снятия карантинных ограничений в США.