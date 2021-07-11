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Финальный матч Евро-2020 посетят 67 тысяч болельщиков

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:30
Евро 2020
Финальный матч Евро-2020 посетят 67 тысяч болельщиков
wikipedia.org  /  Jbmg40 / CC BY-SA 3.0

Лондон, 11 июля. Стало известно, сколько фанатов поддержат сборные Англии и Италии в финальном матче 16-го чемпионата Европы по футболу.

Последний матч Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли» посетят около 67,5 тысячи зрителей. По информации издания Italy24news, болельщиков сборной Италии будет на трибунах в десять раз меньше, чем английских фанатов.

Финал Евро-2020 начнется в 22 часа по московскому времени. Игру в Лондоне обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. В прямом эфире финал Евро-2020 покажет телеканал «Россия-1». Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.

Ранее Софья Тартакова вспомнила, как ее оскорбляли футболисты сборной России, вернувшиеся с Евро-2008. О хамстве бывших игроков национальной команды телеведущая рассказала в эфире YouTube-шоу «Поз и Кос».

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италия англия болельщики евро-2020
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