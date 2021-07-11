Глава избиркома Ливии подтвердил нехватку наблюдателей на предстоящих выборах

Триполи, 11 июля. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) Ливии Имад ас-Саих назвал «слабым местом» мониторинг проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Об этом сообщает издание Al Jamahiria.

Глава комитета заявил, что подготовка к плебисциту проходит согласно плану, однако существует проблема с наблюдателями. Из необходимых 8 тысяч человек набралось только 1500 волонтеров. Он не исключил, что придется привлекать международных специалистов.

Имад ас-Саих добавил, что HNEC совместно с экспертами ООН предложила увеличить число депутатов нового парламента до 240, чтобы обеспечить справедливое представительство всех ливийских городов. Около 30% кандидатов могут взять из рядов министерства внутренних дел страны.

Глава избирательной комиссии напомнил, что в настоящее время вся подготовительная часть осуществляется на те 50 млн динаров, выделенные бывшим триполитанским правительством. Новый переходный кабмин под руководством Абд аль-Хамида Дабибы пообещал перевести на счет комитета дополнительные 50 млн из чрезвычайного бюджета.

Имад ас-Саих выразил обеспокоенность тем, что Палата представителей до сих пор не приняла проект закона о госбюджете на 2021 год, в который заложены вышеперечисленные средства. Ожидается, что его согласуют на заседании парламента, запланированного на 12 июля.

Что касается ливийских общин за рубежом, глава HNEC уточнил, что комиссия не приняла по ним никакого решения. Причиной этого стало отсутствие согласия от правительств стран, где расположены посольства североафриканского государства, а также введенные ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19.