Банги, 11 июля. Жители ЦАР вынудили сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) передать капитана-дезертира в руки правоохранителей.

Бывший офицер Вооруженных сил ЦАР (FACA) подозревается в сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые поддерживают экс-главу государства Франсуа Бозизе, желающего осуществить государственный переворот.

В период острой фазы противостояния правительственных войск с бандформированиями капитан передавал информацию о перемещениях армии радикалам. Однако после того, как сослуживцы узнали о его мотивах командование распорядилось отправить военного преступника в столицу. Он сумел сбежать и скрылся от правосудия на базе МИНУСКА.

Несмотря на это, центральноафриканцы заставили сотрудников ООН выдать офицера правоохранителям для дальнейших разбирательств и расследования. Местные жители постоянно заявляют о необходимости вывода миротворцев с территории ЦАР и зачастую подобные призывы имеют реальную причину.

Например, 3 июля грузовик «Голубых касок» сбил водителя мотоциклетного такси на столичной улице Авеню де Франс, затем представители организации попытались скрыться с места происшествия и протаранили еще один мотоцикл. В результате инцидента погиб человек, еще двое получили ранения.

Подобное поведение и пренебрежение жизнями центральноафриканцев спровоцировали людей выйти на многодневный митинг, в рамках которого они выражают недовольство касательно деятельности ООН в республике.