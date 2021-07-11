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Греция отказалась принять в своем аэропорту самолет из Франции

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:25
Происшествия
Греция отказалась принять в своем аэропорту самолет из Франции
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Париж, 11 июля. Французскому самолету пришлось разворачиваться и лететь в Париж, потому что ему не разрешили зайти на посадку в Греции.

Вылетевший из Парижа самолет Boeing 737 нидерландской компании Transavia отказались принять на посадку в греческом Санторини. В связи с этим летному судну пришлось возвращаться во Францию.

По имеющимся данным, самолет полностью исправен. Аэропорт отказался его принять по техническим причинам, об этом рассказали в пресс-службе компании Transavia.

В результате летному судну пришлось развернулся на территории Франции в зоне между Дижоном и Лионом, а также сделать три круга в районе города Шампиньи.

Ранее стало известно, что пропавший под Архангельском легкомоторный самолет найден на земле.

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самолет франция греция
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