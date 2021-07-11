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Лиана Шульгина перестала прятать лицо внучки Валерии
Шоу-бизнес
Лиана Шульгина перестала прятать лицо внучки Валерии
instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 11 июля. Невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина впервые показала поклонникам лицо своей маленькой дочери от сына исполнительницы — бизнесмена Арсения Шульгина.

Внучка Валерии появилась на свет в самом начале года. Девочку назвали необычным именем Селин (скрещение имен Сеня и Лиана). Невестка и сын певицы часто публиковали кадры с малышкой на своих страницах в Instagram, но на них нельзя было разглядеть лицо девочки.

После того, как малышке исполнилось шесть месяцев, Шульгина внезапно перестала прятать лицо дочери. Блогер опубликовала небольшое видео в Instagram Stories, на котором девочка лежит на пеленке на животе и забавно надувает губы.

«Когда сильно хочешь есть», — подписала видео невестка Валерии.

Пока трудно понять, на кого похожа дочь Арсения Шульгина. Комментаторы, обсудившие видео с девочкой в Сети, предположили, что у нее больше внешнего сходства с отцом.

Невестка Валерии по-настоящему наслаждается материнством. При этом Лиана Шульгина старается уделять время не только ребенку, но и себе. Родители или члены семьи ее мужа почти всегда готовы помочь блогеру, когда она хочет куда-то выбраться. Однако невестка певицы не забывает о дочери, уделяет ей много внимания и обожает наряжать девочку.

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Валерия шульгин певица
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