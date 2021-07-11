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ЛНР итоги 5–11 июля: мирная жительница попала под огонь ВСУ, задержание наемных убийц
Новороссия
ЛНР итоги 5–11 июля: мирная жительница попала под огонь ВСУ, задержание наемных убийц
Федеральное агентство новостей  / 

Обострение у линии соприкосновения в ЛНР, ранение мирной жительницы и задержание банды наемных убийц — подробнее о событиях в Луганской Народной Республике за неделю узнаете в дайджесте ФАН.

Обострение ситуации у линии соприкосновения

Ситуация у линии соприкосновения в ЛНР резко обострилась. За прошедшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия. ВСУ открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении пяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.

«Мы находимся на улице Осипенко, вчера здесь был обстрел: повреждены окна, люди здесь очень запуганы, некоторые находились в подвалах. Здесь только мирные жители: дети и пенсионеры в основном», — рассказала главный специалист сектора по обеспечению жизнедеятельности поселка Донецкий Инна Калюжная.

«Жалко соседочку мою в том подъезде — пострадала. Это наша земля, наша, тут родились наши деды, прадеды, дети и мы тут родились. От кого они нас защищают, скажите. От нас самих», — пожаловалась жительница поселка Лидия Викторовна.

В результате обстрела ВСУ тяжело ранена мирная жительница ЛНР

В результате обстрела поселка Донецкий тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения. В Кировской городской больнице ей сделали экстренную операцию и перевели в Луганск.

«Мы призываем украинских солдат с целью сохранения ваших жизней не выполнять преступные приказы и не допускать обстрелов территории Луганской Народной Республики», — заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Задержана преступная группа, причастная к заказным убийствам

Сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики задержали преступную группу из девяти человек, которые связаны с заказными убийствами на территории ЛНР. Следователи установили причастность банды к восьми особо тяжким преступлениям, в числе которых семь убийств. У задержанных изъято семь единиц оружия, около 700 патронов, пять килограммов похищенных ювелирных изделий на сумму порядка 10 миллионов рублей.

«Один из членов этой группировки, а именно Овчинник Виктор Александрович 1973 года рождения, был в конце 2017 года завербован Службой безопасности Украины в городе Старобельск. Совершил криминальное преступление на территории Старобельска, был задержан полицией Украины, передан в СБУ и там была осуществлена вербовка. Ему были поставлены задачи проводить здесь акции устрашения путем совершения разбоев и убийств для дестабилизации обстановки внутри республики», — пояснил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

ЛНР итоги 5–11 июля: мирная жительница попала под огонь ВСУ, задержание наемных убийц
Федеральное агентство новостей  / 

Получение СНИЛС

Мобильные приемные по вопросам получения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг Российской Федерации начали работу на территории ЛНР. С 1 июля более 25 тысяч жителей ЛНР проконсультировались по данным вопросам.

День семьи, любви и верности

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли в городах и районах республики. Местных жителей с праздником поздравили глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что семья во все времена была и остается самой главной ценностью в жизни любого человека.

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