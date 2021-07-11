Интриги не будет: политолог Мартынов спрогнозировал итоги выборов в Молдавии

Кишинев, 11 июля. Провокаций со стороны оппонентов на досрочных парламентских выборах в Молдове не будет, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Интриги в результатах парламентских выборов в Республике Молдова ждать не стоит, все итоги предрешены, сообщил эксперт в интервью корреспондентам РИА Новости.

По мнению Мартынова, сейчас Молдавия, как и в период президентских выборов, поделилась на два лагеря: прозападный и пророссийский. В первом находится команда действующего президента страны Майи Санду, во втором — партии двух политиков-аутсайдеров, которые проиграли выборы — Ренато Усатого и Марка Ткачука.

По подсчетам политолога, лидером станет Майя Санду, набрав больше 50% голосов. Несмотря на серьезные усилия со стороны оппонентов, не более трети избирателей выберут блоки экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина.

«Я не думаю, что на этих выборах ожидаются провокации, только если со стороны проигрывающего Додона, который явно рассчитывал на другой результат и сумел убедить в этом спонсоров», — поделился мнением политолог.

Третьей политической силой станет Ренато Усатый, который сможет набрать около 10% голосов. Четвертым пройдет в парламент «Гражданский конгресс» Марка Ткачука, уверен российский политолог.

Мартынов добавил, что исход выборов будет зависеть от поддержки диаспоры. Сейчас идет активное голосование за рубежом. В России количество избирателей чуть меньше, чем в Европе, но на активности процесса это не сказывается.

В Молдавии 11 июля проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00.