Полиция проводит проверку информации о высадке школьницы из маршрутки в Иваново

, 11 июля. Школьницу могли высадить из маршрутки по причине отсутствия медицинской маски.

Сотрудники правоохранительных органов в Иванове проверяют информацию о том, что 12-летнюю девочку якобы высадили из маршрутки из-за того, что на ней не было защитной маски.

Школьница ехала из микрорайона Пустошь-Бор в центральную часть города, об этом рассказал руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин. Он добавил, что сейчас проверку по факту случившегося ведет полиция общественной безопасности, однако в настоящий момент она не дала результатов.

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