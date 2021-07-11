Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 21:01
21:01
Политика
Трамп отказался озвучивать решение по участию в президентских выборах
21:00
Весь мир
Представители ЦАР приняли участие в международной таможенной конференции
20:59
Происшествия
Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
20:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
20:58
Происшествия
Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела
20:56
Происшествия
Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании
20:56
Весь мир
«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
20:55
Экономика
Китайские автолюбители показали фото бампера нового BMW
20:54
Политика
Американское посольство в Тбилиси призвало прекратить насилие на акциях протеста
20:53
Происшествия
Водитель "Лады" отвлекся на телефон и погиб на трассе под Волгоградом
Все новости

Полиция проводит проверку информации о высадке школьницы из маршрутки в Иваново
Происшествия
Полиция проводит проверку информации о высадке школьницы из маршрутки в Иваново
pixabay.com

, 11 июля. Школьницу могли высадить из маршрутки по причине отсутствия медицинской маски.

Сотрудники правоохранительных органов в Иванове проверяют информацию о том, что 12-летнюю девочку якобы высадили из маршрутки из-за того, что на ней не было защитной маски.

Школьница ехала из микрорайона Пустошь-Бор в центральную часть города, об этом рассказал руководитель пресс-службы управления МВД по Ивановской области Владислав Радостин. Он добавил, что сейчас проверку по факту случившегося ведет полиция общественной безопасности, однако в настоящий момент она не дала результатов.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что пассажиру, который из-за духоты решил открыть люк в самолете, может грозить огромный штраф.

Вернуться назад

иваново девочка маска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru