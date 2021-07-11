Советы по выбору препарата для ревакцинации от коронавируса дал доктор Мясников

Москва, 11 июля. Советы, какой препарат для ревакцинации от коронавируса лучше выбрать, дал доктор и популярный телеведущий Александр Мясников.

Медик оценивал отечественные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам Мясникова, одного укола второго препарата в списке будет достаточно для того, чтобы разбудить антитела к коронавирусной инфекции.

«Но закон такой, чем чаще ты клетки памяти стимулируешь, тем больше у тебя ответ антител. Если вы сделаете две дозы, у вас ответ будет больше», — заявил Александр Мясников в эфире радио «Комсомольская Правда».

На движение антипрививочников в России повлияло то, что их позиция долгое время поощрялась средствами массовой информации. Изменить ситуацию можно за счет того, что людям с детства будут объяснять важность вакцинации, уверен Мясников.

Эффективным методом защиты и профилактики от коронавируса является иммунизация. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» и в поликлинике по месту жительства.